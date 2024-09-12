Управление электроэнергии облегчит подключение к сети фотовольтовых элементов малой мощности

Управление электроэнергии продвигает облегчение процедуры подключения к национальной электросети фотовольтовых элементов малой мощности, способных отдавать в сеть до 15 киловатт.

Процедура будет облегчена до автоматического получения разрешения, но только для отдельных районов, в которых существующая электросеть будет позволять это, в соответствии с картой, которая будет публиковаться управлением электроэнергии.

Кроме того, управление облегчит выдачу предприятиям разрешений на установку солнечных электростанций мощностью до 8 мегаватт, если электричество будет использоваться предприятием исключительно для собственных нужд.

Одновременно управление продвигает снижение на 6,5% тарифа, который будет выплачиваться владельцам установок мощностью от 15 до 100 киловатт, в связи с существенным удешевлением себестоимости их установки и содержания.