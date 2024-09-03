Управление электроэнергии введет регуляцию цен: частные производители не конкурируют друг с другом

Совет Управления рынком электроэнергии провел в понедельник, 2 сентября, совещание, на котором рассматривалось состояние конкуренции на рынке.

На текущий момент тарифы на электричество для частных производителей электроэнергии устанавливаются посредством проводимых раз в полгода тендеров. По итогам тендеров компании получают одинаковую оплату по самому высокому из предложенных тарифов, однако закупка осуществляется начиная с компании, предложившей самый низкий тариф, то есть компания, по тарифу которой осуществляется выплата, продаст меньше электричества, чем компании, которые предлагали более дешевое электричество.

Однако эти тарифы не учитывают доплаты, связанные с различными внешними обстоятельствами. Практика показала, что компании быстро научились использовать внешние обстоятельства, чтобы сократить уровень конкуренции, и вынудить госкомпанию "Нога", которая отвечает за распределение электронагрузки, платить существенно больше чем предполагалось.

В связи с этим управление электроэнергии намерено ввести регуляцию цен, установив потолок доплаты за внешние факторы, что, по оценкам The Marker, приведет к сокращению прибыли частных производителей электричества на 300-400 миллионов шекелей в год.