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Экономика

Управление электроэнергии введет регуляцию цен: частные производители не конкурируют друг с другом

время публикации: 03 сентября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 07:07
Управление электроэнергии введет регуляцию цен: частные производители не конкурируют друг с другом
Flash90

Совет Управления рынком электроэнергии провел в понедельник, 2 сентября, совещание, на котором рассматривалось состояние конкуренции на рынке.

На текущий момент тарифы на электричество для частных производителей электроэнергии устанавливаются посредством проводимых раз в полгода тендеров. По итогам тендеров компании получают одинаковую оплату по самому высокому из предложенных тарифов, однако закупка осуществляется начиная с компании, предложившей самый низкий тариф, то есть компания, по тарифу которой осуществляется выплата, продаст меньше электричества, чем компании, которые предлагали более дешевое электричество.

Однако эти тарифы не учитывают доплаты, связанные с различными внешними обстоятельствами. Практика показала, что компании быстро научились использовать внешние обстоятельства, чтобы сократить уровень конкуренции, и вынудить госкомпанию "Нога", которая отвечает за распределение электронагрузки, платить существенно больше чем предполагалось.

В связи с этим управление электроэнергии намерено ввести регуляцию цен, установив потолок доплаты за внешние факторы, что, по оценкам The Marker, приведет к сокращению прибыли частных производителей электричества на 300-400 миллионов шекелей в год.

Экономика
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