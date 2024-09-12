Совет директоров Intel обсуждает остановку строительства новых заводов и продажу Mobileye

Совет директоров корпорации Intel проводит на этой неделе совещания, посвященные планам реорганизации корпорации в свете проблем, с которыми она столкнулась в последние годы.

Как сообщает агентство Bloomberg, в числе прочего рассматриваются сокращение инвестиций в строительство новых заводов Intel в Аризоне, в Огайо и в Германии, а также отмена строительства заводов в Польше и Малайзии. Судьба строящегося нового завода Intel в Кирьят-Гате на заседаниях не обсуждалась.

Также на повестке дня продажа "дочек", таких как израильский Mobileye и производитель программируемых чипов Altera.

Еще одной рассматриваемой опцией является разделение Intel на две корпорации, одна из которых будет заниматься разработкой чипов, а вторая – их производством.

Напомним, что корпорация также находится в процессе сокращения штата на 15000 человек, из которых, согласно прогнозам, до 1000 человек будут уволены в Израиле. Вместе с тем, на текущий момент никаких точных цифр по сокращениям в Израиле не озвучено. Ожидается, что более конкретная информация будет опубликована не раньше окончания осенних праздников.