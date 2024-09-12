Virgin Atlantic возобновляет полеты в Израиль

Британская авиакомпания Virgin Atlantic объявила, что возобновит полеты в Израиль с 25 сентября, и будет осуществлять один рейс в сутки между аэропортом Бен-Гурион и аэропортом "Хитроу".

Рейсы будут обслуживаться широкофюзеляжными самолетами, и будут иметь три класса – туристический, премиум и upper. Самолеты из Лондона в Израиль будут делать 90-минутную остановку на Кипре для смены экипажа. Самолеты из Израиля в Лондон будут лететь без остановки.