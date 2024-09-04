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Экономика

ITA возобновляет полеты в Израиль

время публикации: 04 сентября 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 09:53
ITA возобновляет полеты в Израиль
AP Photo/Andrew Medichini

Итальянская авиакомпания ITA, прекратившая летать в Израиль в начале августа на фоне иранских угроз, объявила о возвращении на израильские маршруты с четверга, 5 сентября.

Напомним, что за последние дни о возобновлении полетов также объявили Lufthansa и ее четыре дочерние компании, а также польская авиакомпания LOT.

В то же время ряд крупных компаний до сих пор не возобновили полеты. Среди них – американские Delta и United, Aie Canada, бюджетные авиакомпании Ryanair и Easyjet, азиатские Air India и Cathay Pacific.

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