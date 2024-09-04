ITA возобновляет полеты в Израиль

Итальянская авиакомпания ITA, прекратившая летать в Израиль в начале августа на фоне иранских угроз, объявила о возвращении на израильские маршруты с четверга, 5 сентября.

Напомним, что за последние дни о возобновлении полетов также объявили Lufthansa и ее четыре дочерние компании, а также польская авиакомпания LOT.

В то же время ряд крупных компаний до сих пор не возобновили полеты. Среди них – американские Delta и United, Aie Canada, бюджетные авиакомпании Ryanair и Easyjet, азиатские Air India и Cathay Pacific.