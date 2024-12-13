x
13 декабря 2024
|
последняя новость: 09:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2024
|
13 декабря 2024
|
последняя новость: 09:22
13 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждено замораживание зарплат депутатов и судей

Правительство
Финкомиссия
Суд
Кнессет
Муниципалитеты
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:12
Утверждено замораживание зарплат депутатов и судей
Noam Revkin Fenton/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила вечером в четверг решение об отмене индексации зарплат высших государственных чиновников.

В частности, в 2025 году не будут проиндексированы с учетом инфляции зарплаты депутатов Кнессета, министров и их заместителей, премьер-министра, президента Израиля, государственного контролера, председателя Банка Израиля.

Также не будут индексироваться зарплаты судейского корпуса и глав муниципалитетов и местных советов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 января 2024

Кнессет вернет в казну еще 121 миллион шекелей на покрытие военных расходов государства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 декабря 2023

Отменена автоматическая индексация зарплат депутатов на 2024 год