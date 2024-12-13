Утверждено замораживание зарплат депутатов и судей
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:12
Финансовая комиссия Кнессета утвердила вечером в четверг решение об отмене индексации зарплат высших государственных чиновников.
В частности, в 2025 году не будут проиндексированы с учетом инфляции зарплаты депутатов Кнессета, министров и их заместителей, премьер-министра, президента Израиля, государственного контролера, председателя Банка Израиля.
Также не будут индексироваться зарплаты судейского корпуса и глав муниципалитетов и местных советов.