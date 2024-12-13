"Битуах Леуми" выплатит пособия на пять дней раньше срока

Ведомство национально страхования ("Битуах Леуми") сообщило, что в этом месяце все пособия за исключением детского будут выплачены получателям 23 декабря.

Обычно 20 декабря выплачиваются детские пособия. Остальные пособия выплачиваются 28 декабря.

Решение выплатить пособия раньше срока призвано позволить получателям пособий подготовиться к празднованию Хануки, которое начнется 25 декабря.