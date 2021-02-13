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NEWSru.co.il :: Экономика13 февраля 2021 г., 07:27

Минэкономики продвигает выдачу вакцинированным дебетовых карт для перечисления льгот и дотаций

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минэкономики продвигает выдачу вакцинированным дебетовых карт для перечисления льгот и дотаций

Правительство Израиля продолжает искать способы поощрения вакцинации от коронавируса. Как сообщает служба новостей "Хадашот 12", с новой инициативой выступил министр экономики Амир Перец.

Согласно сообщению, Перец ведет переговоры с тремя крупными компаниями кредитных карт об эмиссии для тех, кто уже вакцинировался, дебетовых карт, на которые государство сможет зачислять льготы в рамках договоренностей с коммерческими структурами и государственные дотации.

Подробный план должен быть представлен на рассмотрение правительства в ближайшие дни.


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