Минэкономики продвигает выдачу вакцинированным дебетовых карт для перечисления льгот и дотаций
Правительство Израиля продолжает искать способы поощрения вакцинации от коронавируса. Как сообщает служба новостей "Хадашот 12", с новой инициативой выступил министр экономики Амир Перец.
Согласно сообщению, Перец ведет переговоры с тремя крупными компаниями кредитных карт об эмиссии для тех, кто уже вакцинировался, дебетовых карт, на которые государство сможет зачислять льготы в рамках договоренностей с коммерческими структурами и государственные дотации.
Подробный план должен быть представлен на рассмотрение правительства в ближайшие дни.
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