Минэкономики продвигает выдачу вакцинированным дебетовых карт для перечисления льгот и дотаций

Правительство Израиля продолжает искать способы поощрения вакцинации от коронавируса. Как сообщает служба новостей "Хадашот 12", с новой инициативой выступил министр экономики Амир Перец.

Согласно сообщению, Перец ведет переговоры с тремя крупными компаниями кредитных карт об эмиссии для тех, кто уже вакцинировался, дебетовых карт, на которые государство сможет зачислять льготы в рамках договоренностей с коммерческими структурами и государственные дотации.

Подробный план должен быть представлен на рассмотрение правительства в ближайшие дни.