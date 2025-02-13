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Экономика

Александр Рабинович сменил Эхуда Барака во главе компании медицинской марихуаны Intercure

Эхуд Барак
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:10
Александр Рабинович сменил Эхуда Барака во главе компании медицинской марихуаны Intercure
Tomer Neuberg/Flash90

Компания медицинской марихуаны Intercure объявила об уходе экс-премьер-министра Эхуда Барака с должности председателя совета директоров, которую он занимал последние шесть лет.

Место Барака займет генеральный директор компании Александр Рабинович.

Сам Барак, отпраздновавший накануне 83-й день рождения, заявил, что его отставка связана с желанием заняться личными делами, однако аналитики отмечают, что в последние годы бывший премьер превратился в противоречивую политическую фигуру из-за своего активного участия в протестах против правительства и резких высказываний.

Одновременно с отставкой Барака компания объявила о мобилизации у инвесторов 66 миллионов шекелей на восстановление своего завода в Нир-Озе.

Экономика
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