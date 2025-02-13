Александр Рабинович сменил Эхуда Барака во главе компании медицинской марихуаны Intercure

Компания медицинской марихуаны Intercure объявила об уходе экс-премьер-министра Эхуда Барака с должности председателя совета директоров, которую он занимал последние шесть лет.

Место Барака займет генеральный директор компании Александр Рабинович.

Сам Барак, отпраздновавший накануне 83-й день рождения, заявил, что его отставка связана с желанием заняться личными делами, однако аналитики отмечают, что в последние годы бывший премьер превратился в противоречивую политическую фигуру из-за своего активного участия в протестах против правительства и резких высказываний.

Одновременно с отставкой Барака компания объявила о мобилизации у инвесторов 66 миллионов шекелей на восстановление своего завода в Нир-Озе.