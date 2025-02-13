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Экономика

Технический сбой на час вывел из строя систему электронных платежей в Израиле

время публикации: 13 февраля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 13:05
Технический сбой на час вывел из строя систему электронных платежей в Израиле
Nati Shohat/Flash90

Компания "Шва" сообщила, что обнаружила и устранила причину, приведшую около 11:00 к выводу из строя системы приема платежей с помощью кредитных карт в Израиле.

В общей сложности на устранение сбоя ушло около часа. Причина сбоя не сообщается. Это второй подобный случай за последние четыре месяца. В прошлый раз на восстановление системы потребовались четыре часа.

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