Технический сбой на час вывел из строя систему электронных платежей в Израиле

Компания "Шва" сообщила, что обнаружила и устранила причину, приведшую около 11:00 к выводу из строя системы приема платежей с помощью кредитных карт в Израиле.

В общей сложности на устранение сбоя ушло около часа. Причина сбоя не сообщается. Это второй подобный случай за последние четыре месяца. В прошлый раз на восстановление системы потребовались четыре часа.