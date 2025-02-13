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Экономика

Минтранс предупредил о задержке в выдаче новых инвалидных парковочных карт

Мин.транспорта
Инвалидность
Автомобили
время публикации: 13 февраля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 09:36
Минтранс предупредил о задержке в выдаче новых инвалидных парковочных карт
Arie Leib Abrams/Flash90

Министерство транспорта объявило, что рассмотрение новых заявок на получение инвалидной парковочной карты для лиц с ограниченными возможностями задержится.

Задержка связана с реформой в данной сфере, которую министерство намерено провести на фоне раскрытия сети, занимавшейся выдачей карт лицам, не отвечающим критериям выдачи.

Также будет проведена проверка карт, которые уже были выданы, на предмет законности.

Напомним, что накануне на заседании парламентской комиссии по экономике были озвучены данные, в соответствии с которыми в Израиле в настоящей момент зарегистрировано 665 тысяч знаков инвалида для автомобилей по сравнению с 90 тысячами в 2020 году. По оценкам специалистов, половина знаков выдана неправомерно.

Как сообщает пресс-служба комиссии, за последние пять лет количество водителей, имеющих знаки инвалида, выросло на 650%. В результате злоупотреблений объем ущерба для государства составляет около четверти миллиарда шекелей, и из-за использования инвалидных парковок и заправок теми, кто на самом деле не имеет на это права, страдают люди с ограниченными возможностями.

Экономика
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В Израиле зарегистрировано 665 тысяч знаков инвалида для машин, половина выданы необоснованно