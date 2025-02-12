Стоимость проезда в трамвае в Гуш-Дане и в Иерусалиме вырастет на 33%

С 25 февраля стоимость проезда в легкорельсовом транспорте в Гуш-Дане и в Иерусалиме вырастет на 33% – с нынешних шести шекелей до восьми шекелей.

Изменение тарифов должно было осуществиться еще в июле 2024 года параллельно с ростом стоимости проезда на других видах общественного транспорта, но тогда оно было отложено на полгода, и проезд в трамвае в Иерусалиме и в Гуш-Дане подорожал с 5,5 шекелей до 6 шекелей, как в городских автобусах.

Как отмечает новостная служба 12 канала ИТВ, тогда министерство транспорта объяснило необходимость отсрочки техническими сложностями в приложениях, однако, по данным информированных источников, министерство транспорта оказалось не готово проводить переход между автобусом и трамваем в ходе 90-минутной поездки по разным тарифам при помощи системы "Рав-Кав".