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Экономика

Трамп анонсировал пошлины на сталь и алюминий

Импорт и экспорт
время публикации: 10 февраля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 08:17
Трамп анонсировал пошлины на сталь и алюминий
Photo:AP / Business Wire

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в кратчайшие сроки ввести пошлины в размере до 25% на импорт стали и алюминия.

По словам Трампа, во вторник или среду он объявит о введении пошлин, которые вступят в силу практически немедленно. Они будут применяться ко всем странам и будут соответствовать уровню пошлины, действующему в каждой стране.

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