Трамп анонсировал пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в кратчайшие сроки ввести пошлины в размере до 25% на импорт стали и алюминия.

По словам Трампа, во вторник или среду он объявит о введении пошлин, которые вступят в силу практически немедленно. Они будут применяться ко всем странам и будут соответствовать уровню пошлины, действующему в каждой стране.