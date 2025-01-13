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Экономика

"Темпо" повышает цены на водку Absolut и виски Chivas

Потребление
время публикации: 13 января 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 20:12
"Темпо" повышает цены на водку Absolut и виски Chivas
Mitchell Zachs/AP Images for AP Images for Absolut

Компания "Темпо", являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке прохладительных и алкогольных напитков, объявила о повышении цен на часть алкогольной продукции на 3-6%.

В частности, водка Absolut и виски Chivas различных сортов подорожают на 3-4%, вина "Баркан" и "Сегаль" – на 4-5,5%.

Новый прейскурант вступит в силу с 1 марта.

Напомним, что ранее о повышении цен на алкоголь с 1 февраля сообщила Центральная компания прохладительных напитков.

Экономика
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