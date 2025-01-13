"Темпо" повышает цены на водку Absolut и виски Chivas

Компания "Темпо", являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке прохладительных и алкогольных напитков, объявила о повышении цен на часть алкогольной продукции на 3-6%.

В частности, водка Absolut и виски Chivas различных сортов подорожают на 3-4%, вина "Баркан" и "Сегаль" – на 4-5,5%.

Новый прейскурант вступит в силу с 1 марта.

Напомним, что ранее о повышении цен на алкоголь с 1 февраля сообщила Центральная компания прохладительных напитков.