"Темпо" повышает цены на водку Absolut и виски Chivas
время публикации: 13 января 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 20:12
Компания "Темпо", являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке прохладительных и алкогольных напитков, объявила о повышении цен на часть алкогольной продукции на 3-6%.
В частности, водка Absolut и виски Chivas различных сортов подорожают на 3-4%, вина "Баркан" и "Сегаль" – на 4-5,5%.
Новый прейскурант вступит в силу с 1 марта.
Напомним, что ранее о повышении цен на алкоголь с 1 февраля сообщила Центральная компания прохладительных напитков.