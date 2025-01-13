"Аркия" будет обслуживать "хайтек-рейсы" в США

Авиакомпания "Аркия" объявила о сотрудничестве с созданной штабом израильского хайтека компанией TechАir для обслуживания авиасообщения между Израилем и США.

"Аркия" будет начнет работать на маршруте в Нью-Йорк с 8 февраля три раза в неделю. Маршрут будет обслуживаться экипажем "Аркии" и арендованным самолетом 330-900 NEO испано-португальской авиакомпании Iberojet.

Стоимость билетов в туристическом сегменте – от 1199 долларов в двух направлениях, включая чемодан весом до 20 кг.