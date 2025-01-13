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Экономика

"Аркия" будет обслуживать "хайтек-рейсы" в США

США
Авиация
время публикации: 13 января 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 16:49
"Аркия" будет обслуживать "хайтек-рейсы" в США
Yossi Aloni FLASH90

Авиакомпания "Аркия" объявила о сотрудничестве с созданной штабом израильского хайтека компанией TechАir для обслуживания авиасообщения между Израилем и США.

"Аркия" будет начнет работать на маршруте в Нью-Йорк с 8 февраля три раза в неделю. Маршрут будет обслуживаться экипажем "Аркии" и арендованным самолетом 330-900 NEO испано-португальской авиакомпании Iberojet.

Стоимость билетов в туристическом сегменте – от 1199 долларов в двух направлениях, включая чемодан весом до 20 кг.

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