Самые богатые люди мира исчерпали свою долю углеродного бюджета 2025 года за 10 дней

Выбросы, произведенные 1% самых богатых людей в этом году, соответствуют трем годам выбросов, которые произвели бы 50% самых бедных людей.

По данным анализа Oxfam GB, за менее чем полторы недели потребительские привычки одного представителя богатой элиты привели к выбросу в среднем 2,1 тонны углекислого газа. Самые богатые люди ведут образ жизни, который значительно исчерпывает оставшийся углеродный бюджет планеты. В другом исследовании климатического неравенства, проведенном Oxfam, было показано, что два частных самолета Джеффа Безоса, основателя Amazon, провели в воздухе почти 25 дней за 12 месяцев, выбросив такое количество углерода, которое сотрудник Amazon в США произведет за 207 лет.

По данным последнего анализа, 1% самых богатых людей – около 77 миллионов человек, включая тех, кто зарабатывает более 140 000 долларов в год – ежегодно производят выбросы углерода, которые в два раза превышают выбросы беднейшей половины населения мира.

Однако именно самые бедные страдают от самых тяжелых последствий климатических изменений, особенно в тропических районах. У них также недостаточно ресурсов для смягчения катастрофических эффектов резких изменений климата, в то время как 1% самых богатых живет в климатически защищенных, кондиционированных условиях, в основном на глобальном севере.

Для расчета справедливой доли углеродного бюджета для каждого человека, Oxfam использовал данные из доклада ООН о разрыве выбросов, который указывает на уровень выбросов в 2030 году, обеспечивающий 50%-ную вероятность ограничения глобального потепления до 1,5 °C. Этот показатель был разделен на 8,5 млрд человек – предполагаемое население планеты к тому времени. Чтобы оставаться на пути к 1,5°C, 1% самых богатых людей должны будут снизить свои выбросы 2015 года на 97% к 2030 году. Однако, по данным Oxfam, они, вероятно, сократят выбросы лишь на 5%.