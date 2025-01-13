Первый в мире поезд из углеродного волокна введен в эксплуатацию в Китае

В Китае запустили первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна. Благодаря меньшему весу он потребляет на 7% меньше энергии, что позволяет сэкономить около 130 тонн выбросов CO2 в год.

Основная конструкция поезда CETROVO 1.0 Carbon Star Express, включая кузов и рамы тележек, выполнена из углеродного волокна, что делает его легче и более экономичным по сравнению с традиционными цельнометаллическими поездами. Разработчики утверждают, что CETROVO 1.0 Carbon Star Express станет важным элементом общественного транспорта Китая и поможет снизить выбросы, связанные с поездками на поезде по всей стране.

Преимущества поезда выходят за рамки его повышенной эффективности и долгосрочной устойчивости. Углеродное волокно в пять раз прочнее стали при том же весе, а его масса составляет лишь 25% от массы стали, что делает его идеальным материалом для легких рельсовых транспортных средств. Поезда из углеродного волокна не только более прочные, чем стальные, но и предлагают отличную ударопрочность и увеличенный срок службы. Дополнительно они уменьшают вибрации, что обеспечивает пассажирам более плавную и тихую поездку.

Разработка CETROVO 1.0 Carbon Star Express началась в 2021 году. После нескольких лет исследований поезд прошел испытания с июля по декабрь 2024 года, включая более 50 технических и комплексных тестов "система-транспортное средство", чтобы подтвердить свою эффективность. В конце 2024 года поезд успешно прошел дополнительные испытания с пассажирами и получил окончательное одобрение 5 января. С 10 января он начал перевозить пассажиров на линии метро 1 в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая.