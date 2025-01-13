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Наука и Хайтек

Китай осуществил запуск группы малых спутников

Космос
Китай
время публикации: 13 января 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 08:18
Китай осуществил запуск группы малых спутников
AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайская компания Chinarocket осуществила успешный запуск группы малых спутников CentiSpace-1, сообщают Центральное телевидение Китая и агентство ТАСС.

Запуск был осуществлен с платформы в Желтом море с помощью ракеты-носителя Jielong-3 ("Цзелун-3").

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), на низкую околоземную орбиту за один раз было выведено десять космических аппаратов.

Jielong-3 – четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей этого типа, используемых с 2022 года, это пятая миссия.

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