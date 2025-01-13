Китай осуществил запуск группы малых спутников

Китайская компания Chinarocket осуществила успешный запуск группы малых спутников CentiSpace-1, сообщают Центральное телевидение Китая и агентство ТАСС.

Запуск был осуществлен с платформы в Желтом море с помощью ракеты-носителя Jielong-3 ("Цзелун-3").

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), на низкую околоземную орбиту за один раз было выведено десять космических аппаратов.

Jielong-3 – четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей этого типа, используемых с 2022 года, это пятая миссия.