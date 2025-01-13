Дефицит госбюджета в 2024 году составил 6,9%, на войну ушло 100 млрд шекелей

Первый госбюджет на 2024 год, утвержденный весной 2023 года, предусматривал дефицит госбюджета в 0,9%. Четвертый госбюджет на 2024 год, утвержденный в декабре 2024 года, предусматривал дефицит в 7,7% от ВВП.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в итоге 2024 год правительство закончило с дефицитом 6,9%, на 16 миллиардов шекелей меньше заложенного в последнюю версию госбюджета.

Сокращение дефицита госбюджета было достигнуто за счет повышения налоговых поступлений на 11 миллиардов по сравнению с прогнозами и на 46 миллиардов шекелей по сравнению с 2023 годом (номинально, без учета инфляции).

Среди прочего, дополнительные налоговые поступления связаны с ожидавшимся повышением налога на электромобили и повышением НДС, фактически сдвинувшим на ноябрь-декабрь 2024 года часть налоговых поступлений начала 2025 года.

По оценке главного аудитора минфина Яхели Ротенберга, в 2024 году прямые расходы на войну из государственного бюджета составили 100 миллиардов шекелей. Еще 14 миллиардов шекелей на выплату компенсаций за прямой ущерб ушло из компенсационного фонда Налогового управления.