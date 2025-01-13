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Экономика

Иордания потратит $5 млрд на строительство одного из крупнейших в мире опреснительных комбинатов

Инфраструктура
Иордания
время публикации: 13 января 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 07:37
Иордания потратит $5 млрд на строительство одного из крупнейших в мире опреснительных комбинатов
Moshe Shai/FLASH90

Премьер-министр Иордании Джафар Хасан уведомил парламент королевства о заключении договора с группой французских инвесторов на строительство в районе Акабы на Красном море крупного опреснительного комбината.

Стоимость сделки превышает 5 миллиардов долларов, однако после ее реализации объемы воды, поставляемой иорданским домохозяйствам, вырастут на 60%. Ввод комбината в строй ожидается через четыре года.

Согласно заявлению властей, это крупнейший инфраструктурный проект в истории королевства, помимо самого комбината, который будет одним из крупнейших в мире, включает строительство 445 километров водопровода.

Экономика
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