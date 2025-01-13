Жителям севера прекратят оплачивать пребывание в эвакуации с 1 марта

Правительство Израиля утвердило порядок выплат за возвращение домой 64 тысячам жителей 43 населенных пунктов севера Израиля, в течение 15 месяцев находившихся в эвакуации.

Сумма выплат составит 15360 шекелей на взрослого и 7680 шекелей на ребенка. Кроме того, семьи получат по 10000 шекелей на взрослого и по 5000 шекелей на ребенка на покрытие ущерба от запустения домов (например, из-за заселения грызунов).

Эвакуированные, проживающие в отелях, могут продолжать жить в них до 1 июля, однако за счет уменьшения компенсационных выплат. Также с 1 марта государство прекратит выплачивать 200 шекелей на взрослого и 100 шекелей на ребенка в сутки для эвакуированных, проживающих на съемных квартирах или у родственников.

Кроме того, с 1 марта прекратят работать временные школы для эвакуированных, действующие в Тель-Авиве, Эйлате, Иерусалиме и Тверии.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн выступил против решения правительства, требуя сдвинуть дату возвращения на 1 июля, поскольку на текущий момент муниципалитет не способен обеспечить жителям необходимый уровень услуг, в первую очередь – в сфере образования.