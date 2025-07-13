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Экономика

"Кан": проект "гуманитарного города" в Газе оказался слишком дорогостоящим

Газа
время публикации: 13 июля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 22:08
"Кан": проект "гуманитарного города" в Газе оказался слишком дорогостоящим
AP Photo/Hatem Ali

Узкий кабинет по вопросам безопасности обсудит вечером 13 июля вопрос о строительстве "гуманитарного города" на юге сектора Газы. Как сообщает новостная редакция "Кан 11", в связи с высокой стоимостью политики попросили чиновников представить более бюджетную альтернативу.

Согласно публикации, сметная стоимость нынешнего проекта составляет 20 миллиардов шекелей. Город будет рассчитан на 600000 человек, которых необходимо обеспечить продовольствием, медицинским уходом, построить образовательные учреждения и обустроить инфраструктуру.

По информации "Кан" правительство уже потратило на гуманитарную помощь жителям сектора около 700 миллионов шекелей. Альтернативное предложение должно предусматривать оказание услуг более низкого уровня. Кроме того, отмечается, что отступление ЦАХАЛА с оси "Мораг" сделает реализацию проекта невозможной.

Следует добавить, что против программы "гуманитарного города" выступает и террористическая группировка ХАМАС. Данный вопрос стал одним из камней преткновения на переговорах о прекращении огня и возвращении израильских заложников.

Экономика
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