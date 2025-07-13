"Бен-Гурион" ожидает роста пассажиропотока: открывается Терминал 1 и новый комплекс Терминала 3

В августе в международном аэропорту "Бен-Гурион" возобновит свою работу Терминал 1: он начнет принимать и отправлять международные рейсы – именно этого решения в течение нескольких лет добивались некоторые зарубежные авиакомпании.

Первый терминал начнет работать в начале августа, а в середине августа в Терминале 3 откроется новый современный комплекс досмотра и регистрации пассажиров, сообщает в воскресенье, 13 июля, Passport News.

Ожидается, что в июле общий объем пассажиропотока в "Бен-Гурионе" составит примерно полтора миллиона пассажиров, а в августе этот показатель вырастет до 1,9 миллиона.

В рамках подготовки к этому наплыву пассажиров 3 августа откроется Терминал 1. На первом этапе из него будут выполнять международные рейсы авиакомпании "Эль-Аль", "Аркиа", "Исраэйр" и Georgian Airways, в дальнейшем к ним присоединится Wizz Air и другие авиакомпании. Ожидается, что в августе через Терминал 1 будут выполнены около 500 международных рейсов.

13 августа в Терминале 3 международного аэропорта "Бен-Гурион" откроется новый комплекс досмотра и регистрации, в который были инвестированы 50 миллионов шекелей. Управление аэропортов сообщает, что площадь нового комплекса составляет около 3900 квадратных метров, он включает в себя 22 стойки регистрации, современные системы досмотра и отправки багажа.