The Marker: строительство завода Intel в Кирьят-Гате продолжается, но в сокращенном объеме
время публикации: 13 июня 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 07:38
Работы по строительству нового завода, который корпорация Intel планирует открыть в 2027-2028 году в Кирьят-Гате, продолжаются, однако на данный момент будут сосредоточены только на первой очереди завода.
Новый завод должен состоять из двух производственных структур, каждая из которых строится вокруг "чистой комнаты". Как сообщает The Marker, в Intel приняли решение остановить строительство одной из "чистых комнат".
Судя по всему, решение не имеет отношения к войне в Израиле, а связано с опасениями Intel о недостаточной загруженности будущих цехов, тем более, что параллельно корпорация строит и другие заводы, включая мегазавод в Огайо, заводы в Ирландии и Германии, строительство которых тоже сокращено или отложено.