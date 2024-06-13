The Marker: строительство завода Intel в Кирьят-Гате продолжается, но в сокращенном объеме

Работы по строительству нового завода, который корпорация Intel планирует открыть в 2027-2028 году в Кирьят-Гате, продолжаются, однако на данный момент будут сосредоточены только на первой очереди завода.

Новый завод должен состоять из двух производственных структур, каждая из которых строится вокруг "чистой комнаты". Как сообщает The Marker, в Intel приняли решение остановить строительство одной из "чистых комнат".

Судя по всему, решение не имеет отношения к войне в Израиле, а связано с опасениями Intel о недостаточной загруженности будущих цехов, тем более, что параллельно корпорация строит и другие заводы, включая мегазавод в Огайо, заводы в Ирландии и Германии, строительство которых тоже сокращено или отложено.