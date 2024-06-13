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Правительство рассмотрит введение 100% пошлины на импорт из Турции

время публикации: 13 июня 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 22:26
Правительство рассмотрит введение 100% пошлины на импорт из Турции
Ayal Margolin/Flash90

В воскресенье, 16 июня, правительство Израиля рассмотрит инициативу министра финансов Бецалеля Смотрича о введении запретительных пошлин на импорт турецкой продукции.

Инициатива Смотрича предусматривает утверждение временного постановления, действующего до окончания нахождения у власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которого будут отменены все льготные налоговые ставки, предусмотренные договором о свободной торговле между Израилем и Турцией, а также введение дополнительной пошлины в размере 100% от стоимости импортируемого товара. Фактически речь идет о полном блокировании импорта турецкой продукции.

Напомним, что в мае этого года Турция ввела запрет на прямой экспорт своей продукции в Израиль и израильской продукции в Турцию. Вскоре после этого запрет был ослаблен и из него были исключены действующие товары.

Однако товарообмен между двумя странами продолжился через порты Греции и Болгарии. Введение пошлин, в отличие от запрета на прямой импорт/экспорт, положит конец товарообороту.

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