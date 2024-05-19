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Экономика

Власти США запретили американским компаниям участвовать в турецком бойкоте Израиля

время публикации: 19 мая 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 12:38
Власти США запретили американским компаниям участвовать в турецком бойкоте Израиля
AP Photo/Burhan Ozbilici

Бюро промышленности и безопасности США выступило с разъяснением в связи с решением правительства Турции объявить торговое эмбарго Израилю, пока еврейское государство не прекратит операцию в секторе Газы.

Оно напомнило, что американское законодательство запрещает участвовать в бойкоте, введенном третьими странами против дружественных США государств. Необходимо сообщать Бюро о любых требованиях турецких властей поддержать бойкот.

"У действующих в Турции американских компаний могут потребовать воздержаться от экспорта и импорта в Израиль или предоставить документы, что их продукция не поступила из Израиля и не содержит израильских комплектующих", – отмечается в сообщении.

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