Власти США запретили американским компаниям участвовать в турецком бойкоте Израиля

Бюро промышленности и безопасности США выступило с разъяснением в связи с решением правительства Турции объявить торговое эмбарго Израилю, пока еврейское государство не прекратит операцию в секторе Газы.

Оно напомнило, что американское законодательство запрещает участвовать в бойкоте, введенном третьими странами против дружественных США государств. Необходимо сообщать Бюро о любых требованиях турецких властей поддержать бойкот.

"У действующих в Турции американских компаний могут потребовать воздержаться от экспорта и импорта в Израиль или предоставить документы, что их продукция не поступила из Израиля и не содержит израильских комплектующих", – отмечается в сообщении.