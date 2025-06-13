Цены на нефть выросли за три часа на 10%

Цены на нефть на мировых рынках начали стремительно расти на фоне новостей об ударах Израиля по иранским ядерным объектам.

За первые три часа торгов, прошедших с начала атаки, рост цен превысил 10%. Нефть WTI торгуется на уровне 74,99 доллара за баррель, нефть Brent – на уровне 76,48 доллара за баррель.

Причина скачка цен – опасения по поводу введения Ираном блокады Ормузского пролива, через который идет около трети мирового экспорта нефти.