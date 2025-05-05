Возобновилось падение цен на нефть. Brent ниже $60
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:50
Цены на нефть на мировых рынках возобновили падение с началом недели торгов, потеряв в первые часы более 3,5% стоимости.
В ходе торгов в Азии нефть эталонной марки WTI опустилась до 56,08 доллара за баррель, а нефть марки Brent – до $59,17, ниже психологического уровня в 60 долларов.
Падение цен на нефть происходит на фоне решения OPEC+ об увеличении объемов добычи на 411 тысяч баррелей в сутки начиная с июня.