Возобновилось падение цен на нефть. Brent ниже $60

Цены на нефть на мировых рынках возобновили падение с началом недели торгов, потеряв в первые часы более 3,5% стоимости.

В ходе торгов в Азии нефть эталонной марки WTI опустилась до 56,08 доллара за баррель, а нефть марки Brent – до $59,17, ниже психологического уровня в 60 долларов.

Падение цен на нефть происходит на фоне решения OPEC+ об увеличении объемов добычи на 411 тысяч баррелей в сутки начиная с июня.