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Экономика

Возобновилось падение цен на нефть. Brent ниже $60

Нефть и газ
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:50
Возобновилось падение цен на нефть. Brent ниже $60
AP Photo/Kin Cheung

Цены на нефть на мировых рынках возобновили падение с началом недели торгов, потеряв в первые часы более 3,5% стоимости.

В ходе торгов в Азии нефть эталонной марки WTI опустилась до 56,08 доллара за баррель, а нефть марки Brent – до $59,17, ниже психологического уровня в 60 долларов.

Падение цен на нефть происходит на фоне решения OPEC+ об увеличении объемов добычи на 411 тысяч баррелей в сутки начиная с июня.

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