Из Ирана сообщают, какие цели были поражены израильскими ВВС
время публикации: 13 июня 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 06:46
Из Ирана продолжают поступать сообщения о том, какие цели были поражены израильскими ВВС и какой был причинен ущерб.
В общей сложности ночью и утром 13 июня были атакованы десятки целей, в их числе ядерные и военные объекты, квартиры военных руководителей Ирана.
В частности, множество целей было поражено в Тегеране и на окраинах Тегерана. Утром был слышен взрыв в районе Читгяр, на северо-западе иранской столицы.
Были атакованы три военных округа и гарнизон в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан.
Сообщается о том, что причинен ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз, на северо-западе Ирана.
Информация уточняется.
Ссылки по теме