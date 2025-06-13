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Ближний Восток

Из Ирана сообщают, какие цели были поражены израильскими ВВС

Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 06:46
Из Ирана сообщают, какие цели были поражены израильскими ВВС
Соцсети

Из Ирана продолжают поступать сообщения о том, какие цели были поражены израильскими ВВС и какой был причинен ущерб.

В общей сложности ночью и утром 13 июня были атакованы десятки целей, в их числе ядерные и военные объекты, квартиры военных руководителей Ирана.

В частности, множество целей было поражено в Тегеране и на окраинах Тегерана. Утром был слышен взрыв в районе Читгяр, на северо-западе иранской столицы.

Были атакованы три военных округа и гарнизон в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан.

Сообщается о том, что причинен ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз, на северо-западе Ирана.

Информация уточняется.

Ближний Восток
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