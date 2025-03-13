Новым главой Intel объявлен Лип-Бу Тан

Корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым главным исполнительным директором. Он вступит в должность 18 марта, сменив временно исполняющих обязанности CEO Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус, говорится в пресс-релизе Intel.

Зинснер останется главным финансовым директором компании, Холтхаус – главой подразделения Intel Products и исполнительным вице-президентом. Они вместе руководили компанией с декабря 2024 года, когда Пэт Гелсингер ушел в отставку.

Лип-Бу Тан возглавлял ИТ-компанию Cadence Design Systems с 2009 по 2021 год. За время его руководства выручка компании выросла более чем вдвое, а капитализация взлетела более чем в 30 раз. Тан вошел в совет директоров Intel в сентябре 2022 года и вышел из него в августе прошлого года, отмечает "Интерфакс".

Тан имеет степень бакалавра Наньянского технологического университета в Сингапуре и степень магистра Массачусетского технологического института (MIT).

Аналитики полагают, что при Тане Intel может быть разделена на две независимые компании, одна из которых будет заниматься проектированием микрочипов, а вторая – их производством, пишет MarketWatch. Бывший CEO Гелсингер выступал против такого разделения, и некоторые СМИ писали, что уход Тана из совета директоров в прошлом году был вызван несогласием с позицией Гелсингера по этому вопросу.

Информация о назначении Лип-Бу Тана на пост CEO привела к резкому росту стоимости акций Intel. В течение последнего года эти акции последовательно дешевели.