Генеральный директор корпорации Intel Пат Гелсингер ушел в отставку

Корпорация Intel официально объявила об уходе генерального директора компании Пата Гелсингера в отставку после более чем 40-летней карьеры, с 1 декабря 2024 года он покинул совет директоров Intel.

Двое топ-менеджеров, Дэвид Зинснер и Мишель Джонстон Хольтхаус временно будут исполнять обязанности генерального директора до назначения постоянного кандидата на эту должность. Зинснер занимает пост исполнительного вице-президента и финансового директора компании, Хольтхаус возглавляет Intel Product.

Независимый председатель совета директоров корпорации Intel Фрэнк Йери поблагодарил Гелсингера за многолетнюю работу, отметив, что Пат Гелсингер вернулся в Intel в критический для компании момент в 2021 году, он помог возродить производственный процесс, но в корпорации понимают, что "впереди еще много работы", и Intel предстоит восстановить доверие инвесторов.

Напомним, корпорация Intel находится в затяжном кризисе. Ранее в этом году компания объявила о значительных сокращениях, затронувших и Израиль. И несмотря на то, что в третьем квартале текущего года полученный компанией доход составил 13,3-14,3 миллиарда долларов, выбраться из кризиса все еще не удается.

Доходы по сравнению с предыдущим годом сократились на 6%, а чистый убыток, одной из основных причин которого стала финансовая реорганизация, превысил 16 млрд долларов.