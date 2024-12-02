x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Генеральный директор корпорации Intel Пат Гелсингер ушел в отставку

Хайтек
время публикации: 02 декабря 2024 г., 16:12 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 16:12
Генеральный директор корпорации Intel Пат Гелсингер ушел в отставку
AP Photo/Seth Wenig

Корпорация Intel официально объявила об уходе генерального директора компании Пата Гелсингера в отставку после более чем 40-летней карьеры, с 1 декабря 2024 года он покинул совет директоров Intel.

Двое топ-менеджеров, Дэвид Зинснер и Мишель Джонстон Хольтхаус временно будут исполнять обязанности генерального директора до назначения постоянного кандидата на эту должность. Зинснер занимает пост исполнительного вице-президента и финансового директора компании, Хольтхаус возглавляет Intel Product.

Независимый председатель совета директоров корпорации Intel Фрэнк Йери поблагодарил Гелсингера за многолетнюю работу, отметив, что Пат Гелсингер вернулся в Intel в критический для компании момент в 2021 году, он помог возродить производственный процесс, но в корпорации понимают, что "впереди еще много работы", и Intel предстоит восстановить доверие инвесторов.

Напомним, корпорация Intel находится в затяжном кризисе. Ранее в этом году компания объявила о значительных сокращениях, затронувших и Израиль. И несмотря на то, что в третьем квартале текущего года полученный компанией доход составил 13,3-14,3 миллиарда долларов, выбраться из кризиса все еще не удается.

Доходы по сравнению с предыдущим годом сократились на 6%, а чистый убыток, одной из основных причин которого стала финансовая реорганизация, превысил 16 млрд долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 ноября 2024

Intel возвращает бесплатный кофе для работников: "Это важная часть рутины"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 ноября 2024

The Marker: несмотря на оптимистические отчеты, Intel не удается преодолеть кризис
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 октября 2024

Intel Israel закрывает стартап Granulate и увольняет 100 работников
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2024

Intel Israel прекращает бесплатное снабжение работников кофе и чаем