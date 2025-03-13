Утверждено к итоговому чтению фактическое увеличение взносов в "Битуах Леуми" с 2026 года

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект министерства финансов об изменении метода индексации ступени взносов в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми")

Напомним, что ранее Кнессет утвердил решение о повышении взносов в "Битуах Леуми" с первой ступени – то есть с первого шекеля до 7552 шекелей. Кроме того, было решено заморозить индексацию ступени, которая привязана к средней зарплате по стране и должна составлять 60% от средней зарплаты.

Новый законопроект меняет индексацию ступени с привязки к средней зарплате по стране к привязке к инфляции, начиная с 2026 года. Поскольку в целом средняя зарплата растет быстрее инфляции, это означает, что часть зарплаты, с которой взносы взимаются по нижнему тарифу, будет постепенно уменьшаться. Соответственно, взносы в "Битуах Леуми" большего числа людей и с большей суммы будут взиматься по верхнему тарифу.

По оценке минфина, к 2028 году по нижнему тарифу будут платить до 55% от средней зарплаты, а не до 60% как сейчас, и в среднем работник будет платить на 300 шекелей взносов больше, а работодатель – на 180 шекелей взносов больше в год.