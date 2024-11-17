Управление общественного транспорта назвало автобусную компанию, чаще всего подводящую пассажиров

Согласно отчету, опубликованному Управлением общественного транспорта, в первой половине 2024 года в 3% случаев автобусы компании "Метрополин", обслуживающая пассажиров в округах Шарон, Бекаат Оно и Негеве, не выходили на маршруты.

На втором месте по количеству невыполненных рейсов (1,9%) находится компания "Дан". Компания "Тнуфа" не выполнила 1,65% рейсов на маршрутах в Иерусалиме и Самарии. Компании "Электра Афиким" и "Кавим" сорвали 1,4% поездок.

Согласно отчету, который цитирует сайт "Мако", чаще всего с проблемами сталкиваются пассажиры маршрута 7 компании "Метрополин", связывающей Бекаат Оно и Эльад. Каждый пятый автобус на этом маршруте либо опаздывает, либо выезжает, либо вообще не выходит на маршрут. Со сбоями ходят автобусы на маршрутах 19 и 650 этой компании.

В отчете указывается, что самой высокой оценки от пассажиров удостоились компании "Эгед", "Электра Афиким" и "Супербус", хотя и в отношении последней компании есть жалобы на работу 773 и 4 маршрутов. Самую низкую оценку от пассажиров получила компания "Кавим".

Из компании "Метрополин" сайту "Мако" сообщили, что руководству компании известно о падении уровня обслуживания пассажиров в последнее время, и для его улучшения вкладываются значительные ресурсы. При этом в руководстве отмечают, что многие маршруты проходят по дорогам с интенсивным движением, на которых часто образуются пробки, в том числе, из-за демонстраций или инфраструктурных работ.