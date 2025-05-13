Nissan закроет семь заводов, сократив 20 тысяч рабочих мест по всему миру

Из-за снижения объемов производства Nissan планирует дополнительно сократить 11000 рабочих мест, пишет The Guardian. Это решение последовало за ноябрьским объявлением о сокращении 9000 сотрудников, в результате чего общие потери рабочих мест составят 15% от всей численности персонала компании. Сокращения затронут как штатных сотрудников, так и подрядчиков в сферах производства, продаж, административной работы, а также исследований и разработок.

Компания не уточнила, какие именно заводы будут закрыты. Однако завод в Сандерленде на северо-востоке Англии, где трудятся 6000 человек и который остается единственным производственным предприятием Nissan в Европе, по предварительным оценкам, не находится под угрозой закрытия. В рамках реорганизации компания Nissan сократит количество своих заводов с 17 до 10 к 2027 году. Ожидается, что эти меры позволят сэкономить около 500 миллиардов иен (примерно 3,25 миллиарда долларов). Кроме того, автопроизводитель намерен оптимизировать свою цепочку поставок, сократив число поставщиков и закупая у них больше комплектующих, что также должно способствовать снижению расходов.

По итогам финансового года Nissan зафиксировал чистый убыток в размере 671 миллиарда иен. На результаты повлияли снижение продаж в США и Китае, а также первые последствия торговой войны, начатой при администрации Дональда Трампа. Попытка слияния с Honda на сумму 60 миллиардов долларов завершилась неудачей. В прошлом месяце на пост генерального директора компании был назначен Иван Эспиноса. Компания объявила о планах снизить среднюю почасовую стоимость рабочей силы на 20% путем "оптимизации работы международных исследовательских центров и перераспределения задач в регионы с более выгодными условиями".