США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку

Во вторник, 13 мая, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию был подписан пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов. Это стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества США и Саудовской Аравии.

Церемония подписания пакета соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммада бин Салмана.

Достигнутые договоренности предусматривают следующее: саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США; американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов; Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолетов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease на 4,8 миллиарда долларов.

Отдельный пакет касается здравоохранения: в частности, согласовано создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в американском штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.

Подписано соглашение о военном сотрудничестве на общую сумму около 142 миллиардов долларов. В нем речь идет о поставках американских вооружений и техники в королевство, развитии систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизации береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии. Кроме того, американцы обеспечат обучение саудовских военных и технических специалистов.

В заявлении Белого дома сказано, что эти соглашения "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран".

Отметим, что до недавнего времени США увязывали подписание соглашений с нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако, судя по всему, эта тема пока не рассматривалась.

На торжественный ужин в честь президента США приглашены главы таких корпораций как Amazon, NVIDIA, OpenAI, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google и Boeing. Примет в нем участие и владелец Tesla, SpaceX и Х Илон Маск – ближайший сподвижник Трампа.

Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Саудовской Аравии. Королевство стало первой остановкой в его турне по Ближнему Востоку, которое включает также Объединенные Арабские Эмираты, Катар и, возможно, Турцию, где будут проходить российско-украинские переговоры.

Примечательно, что и в первую каденцию на посту президента Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого визита. Однако тогда он посетил и Израиль – сейчас он делать это не намерен. Решение Трампа вновь начать с Ближнего Востока воспринимается многими как свидетельство кризиса отношений США с союзниками в Европе.