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Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп начал визит на Ближний Восток

время публикации: 13 мая 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 11:52
Президент США Дональд Трамп начал визит на Ближний Восток
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Королевство стало первой остановкой в его турне по Ближнему Востоку, которое включает также Объединенные Арабские Эмираты, Катар и, возможно, Турцию, где будут проходить российско-украинские переговоры.

В аэропорту имени короля Халида Трампа встречал принц Мухаммад бин Салман – фактический правитель королевства. Затем состоялась короткая беседа, в которой с американской стороны участвовали государственный секретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник и министр энергетики Крис Райт.

Не исключается, что Саудовская Аравия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Официальный Эр-Рияд крайне заинтересован в таком договоре, однако до недавнего времени США увязывали его с нормализацией отношений с Израилем.

Аналитики отмечают, что договор повлечет за собой значительный рост саудовских инвестиций в американскую экономику. Королевство также заинтересовано в поставках американских вооружений. Участие министров торговли и энергетики во встрече с принцем Мухаммадом указывает, что это станет предметом переговоров.

Следует также отметить, что на торжественный ужин в честь президента США приглашены главы таких корпораций как Amazon, NVIDIA, OpenAI, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google и Boeing. Примет в нем участие и владелец Tesla, SpaceX и Х Илон Маск – ближайший сподвижник Трампа.

Примечательно, что и в первую каденцию на посту президента Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого визита. Однако тогда он посетил и Израиль – сейчас он делать это не намерен. Решение Трампа вновь начать с Ближнего Востока воспринимается многими как свидетельство кризиса отношений США с союзниками в Европе.

Ближний Восток
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