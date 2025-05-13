Президент Трамп вылетел на Ближний Восток, Израиль в программу не входит

Президент США Дональд Трамп вылетел в свое первое после возвращения в Белый дом турне. Он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Не исключается и визит в Турцию, если там состоится российско-украинский саммит.

При этом Трамп не побывает в Израиле, который десятилетиями является главным региональным союзником США. Между президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу есть серьезные разногласия в том, что касается прекращения огня в Газе и противостояния иранской угрозе.

Не исключается, что Саудовская Аравия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Официальный Эр-Рияд крайне заинтересован в таком договоре, однако до недавнего времени США увязывали его с нормализацией отношений с Израилем.

Трамп встретится и с освобожденным заложником Иданом Александром, если это позволит состояние здоровья Идана. Военнослужащий бригады "Голани" был освобожден ХАМАСом 12 мая в качестве "жеста доброй воли", после того, как США пошли на прямые переговоры с террористами.

Примечательно, что и в первую каденцию на посту президента Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого визита. Однако тогда он посетил и еврейское государство. Решение Трампа начать с Ближнего Востока и на этот раз воспринимается многими как свидетельство кризиса отношений США с союзниками в Европе.