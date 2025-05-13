x
13 мая 2025
|
последняя новость: 10:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 мая 2025
|
13 мая 2025
|
последняя новость: 10:07
13 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Трамп вылетел на Ближний Восток, Израиль в программу не входит

США
Дональд Трамп
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ
время публикации: 13 мая 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 10:03
Президент Трамп вылетел на Ближний Восток, Израиль в программу не входит
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп вылетел в свое первое после возвращения в Белый дом турне. Он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Не исключается и визит в Турцию, если там состоится российско-украинский саммит.

При этом Трамп не побывает в Израиле, который десятилетиями является главным региональным союзником США. Между президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу есть серьезные разногласия в том, что касается прекращения огня в Газе и противостояния иранской угрозе.

Не исключается, что Саудовская Аравия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Официальный Эр-Рияд крайне заинтересован в таком договоре, однако до недавнего времени США увязывали его с нормализацией отношений с Израилем.

Трамп встретится и с освобожденным заложником Иданом Александром, если это позволит состояние здоровья Идана. Военнослужащий бригады "Голани" был освобожден ХАМАСом 12 мая в качестве "жеста доброй воли", после того, как США пошли на прямые переговоры с террористами.

Примечательно, что и в первую каденцию на посту президента Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого визита. Однако тогда он посетил и еврейское государство. Решение Трампа начать с Ближнего Востока и на этот раз воспринимается многими как свидетельство кризиса отношений США с союзниками в Европе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 мая 2025

Дональд Трамп приветствовал освобождение "последнего американского заложника"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Нетаниягу провел телефонную беседу с Трампом и распорядился об отправке делегации в Доху