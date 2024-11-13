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Экономика

S&P ухудшило прогнозы по экономике Израиля: 2024 год закончится стагнацией

время публикации: 13 ноября 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 07:04
S&P ухудшило прогнозы по экономике Израиля: 2024 год закончится стагнацией
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство S&P с задержкой в несколько дней опубликовало регулярный полугодовой отчет по экономике Израиля, существенно ухудшив прогнозы на ближайшие годы.

По оценке аналитиков агентства, в 2024 году израильская экономика останется в тех же объемах, в которых была по состоянию на конец 2023 года, то есть экономический рост составит 0%.

Прогноз на 2025 год снижен до 2,2%. Таким образом, уровень жизни в стране, измеряемый в ВВП на душу населения, существенно снизится в 2024 году и останется без изменений в 2025 году.

Дефицит государственного бюджета в 2024 году, согласно новому прогнозу, составит 9%, что существенно выше заложенных в госбюджет 6,6%. Не верят в агентстве и в способность правительства удержаться в рамках 4% дефицита госбюджета и в 2025 году. Более того, согласно прогнозу, вплоть до 2027 года дефицит будет оставаться на уровне 5-6%.

Помимо военных рисков, в отчете отмечается ухудшение отношений Израиля с традиционными союзниками, которое также может негативно отразиться на состоянии экономики.

Вместе с тем, в отчете отмечается хорошая позиция Израиля с точки зрения валютных резервов, а также структура государственного долга, минимизирующая возможность резких потрясений.

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