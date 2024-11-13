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Экономика

Минфин определил, на что пойдет прибыль из Фонда народного благосостояния

время публикации: 13 ноября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 09:55
Минфин определил, на что пойдет прибыль из Фонда народного благосостояния
Flash90. Фото: Н.Фентон

Фонд народного благосостояния аккумулирует налог на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых, и инвестирует их за пределами Израиля.

Согласно закону, ежегодно фонд перечисляет в государственный бюджет до 3,5% активов, но только из прибылей фонда от инвестиций (не от налоговых поступлений). 2025 год – второй год, когда фонд выделит средства в государственный бюджет.

Тот же закон предусматривает, что деньги из фонда должны направляться на социальные, экономические или образовательные цели.

В 2025 году фонд перечислит в госбюджет 190 миллионов шекелей, которые будут распределены следующим образом: 133 миллиона шекелей будут переданы министерству просвещения на финансирование молодежных движений; 15 миллионов шекелей будут переданы министерству просвещения на строительство спортивных площадок; 11 миллионов шекелей будут переданы министерству здравоохранения на создание семейных помещений в психиатрических больницах; 30 миллионов шекелей будут переданы министерству Негева и Галилеи на строительство общественных зданий.

Экономика
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