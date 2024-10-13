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Экономика

Boeing уволит 10% своих работников

время публикации: 13 октября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 10:02
Boeing уволит 10% своих работников
AP Photo/Richard Drew

Аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о предстоящем сокращении 10% своих сотрудников. Работу потеряют 17000 человек, в том числе как простые рабочие, так и представители руководства. Увольнения будут проводиться на протяжении нескольких месяцев.

"Наш бизнес находится в тяжелом положении, и потребуются жесткие шаги. Потребуются структурные изменения, призванные гарантировать, что мы сохраним конкурентоспособность и сможем поставлять продукцию нашим клиентам в долгосрочной перспективе", – сообщил генеральный менеджер корпорации Келли Ортберг.

Согласно опубликованному Boeing отчету за третий квартал 2024 года, доходы компании сократились до 17,8 миллиардов долларов, что ниже прогнозируемых. Фирма также сообщила о проблемах с разработкой самолета 777X, отложив срок его представления на 2026 год.

Крупнейший профсоюз работников, объединяющий 33000 человек, объявил в сентябре забастовку. Переговоры лидеров союза с руководством не увенчались успехов. Рейтинговое агентство S&P предупредило о предстоящем снижении рейтинга компании.

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