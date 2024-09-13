Компания, производящая комплектующие для "Железного купола", попросила защиты от кредиторов
время публикации: 13 сентября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 08:55
Базирующаяся в Нешере компания UPC Precision Castings, специализирующаяся на производстве сложных деталей из стальных сплавов, обратилась в суд за защитой от кредиторов после того, как ее долги превысили 11 миллионов шекелей.
Среди клиентов компании – оборонный концерн "Рафаэль", для которого она производит комплектующие для батарей системы ПРО "Железный купол".
Кредиторы, среди которых работники компании, банк "Мизрахи" и поставщики, заявили в суде о необходимости изыскать пути для оздоровления и сохранения компании в связи с ее важностью для оборонной промышленности.