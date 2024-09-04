Сеть клиник ILclinic получила защиту от кредиторов

Сеть клиник ILclinic, занимавшаяся обеспечением доступа к врачам-специалистам в периферийных населенных пунктах, получила от Окружного суда в Хайфе временную защиту от кредиторов.

Указ о приостановке исполнительного производства и назначении внешнего управляющего был издан после того, как долги сети достигли 48 миллионов шекелей.

Сеть, штат которой составляет около 130 человек, обслуживает около 12 тысяч пациентов в месяц, выступая в качестве субподрядчика больничных касс, и в первую очередь – больничной кассы "Клалит".