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Экономика

Сеть клиник ILclinic получила защиту от кредиторов

время публикации: 04 сентября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 07:32
Сеть клиник ILclinic получила защиту от кредиторов
AP Photo/Jean-Francois Badias

Сеть клиник ILclinic, занимавшаяся обеспечением доступа к врачам-специалистам в периферийных населенных пунктах, получила от Окружного суда в Хайфе временную защиту от кредиторов.

Указ о приостановке исполнительного производства и назначении внешнего управляющего был издан после того, как долги сети достигли 48 миллионов шекелей.

Сеть, штат которой составляет около 130 человек, обслуживает около 12 тысяч пациентов в месяц, выступая в качестве субподрядчика больничных касс, и в первую очередь – больничной кассы "Клалит".

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