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NEWSru.co.il :: Экономика14 апреля 2022 г., 09:59

Остров Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Власти острова Джерси объявили о присоединении к антироссийским санкциям и об аресте активов российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов.


Полиция острова проводить проверку с целью выявления дополнительных активов, принадлежащих Абрамовичу.

Остров Джерси является частью земель Британской короны, однако не входит в состав Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии или в Европейский союз. В связи с этим Джерси является популярным "налоговым раем".

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