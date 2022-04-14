Остров Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд

Власти острова Джерси объявили о присоединении к антироссийским санкциям и об аресте активов российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов.

Полиция острова проводить проверку с целью выявления дополнительных активов, принадлежащих Абрамовичу.

Остров Джерси является частью земель Британской короны, однако не входит в состав Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии или в Европейский союз. В связи с этим Джерси является популярным "налоговым раем".