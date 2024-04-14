Минэкономики создаст список магазинов и товаров для режима чрезвычайного положения

Министерство экономики объявило о создании системы "железных отделений" супермаркетов, которые будут открыты во время чрезвычайных ситуаций. Такие филиалы будут размещены по всей стране и проверены, они будут работать даже под огнем, в соответствии с указаниями Командования тылом. Министерство экономики подчеркивает, что у граждан всегда будет возможность приобрести продукты питания и товары первой необходимости, и делать излишние запасы не потребуется.

Список таких магазинов будет регулярно обновляться, найти его можно будет на сайтах органов местной власти, на сайте Командования тылом в интернете, с учетом местоположения и населенного пункта. Министерство экономики в сотрудничестве с торговыми сетями занимается подготовкой персонала, который будет работать в таких филиалах по мере необходимости.

Тысячи продуктовых наборов будут готовиться для доставки тем, кто не может выйти из дома, при этом запасы продовольствия для чрезвычайных ситуаций будут увеличены, а их список станет значительно разнообразнее.

Министерство экономики опубликовало перечень продуктов питания, которыми необходимо запастись на случай чрезвычайной ситуации. В этом списке тхина, орехи, кускус, бургуль, овсянка, различные консервы, тунец, растворимые порционные блюда "Мана Хама", печенье, чипсы, крекеры, сухофрукты, вареные бобовые, арахисовое масло, мед, сахар, халва, чай, кофе и многое другое.

Министерство экономики завершило подготовку десятков тысяч продуктовых наборов с товарами первой необходимости, которые будут раздаваться гражданам, не покидающим свои дома: пожилым людям, инвалидам, больным. Эти наборы подготовлены некоторыми торговыми сетями, которые были выбраны после проведения тендера.

На этой неделе пройдет конференция по подготовке экономики страны к расширению военных действий с упором на бесперебойное снабжение граждан продовольствием и продолжения работы важнейших отраслей экономики. Конференция пройдет с участием руководства министерства экономики, министерства обороны, представителей служб безопасности, государственных министерств и ведомств, представителей торговых сетей, импортеров и производителей.