Директор управления чрезвычайных ситуаций: "В некоторых местах электричества не будет месяцами"

Директор управления чрезвычайных ситуаций (РАХЕЛ) в министерстве обороны Израиля бригадный генерал запаса Йорам Ларедо выступил на форуме, организованном Объединением промышленников, и рассказал о подготовке тыла к войне с "Хизбаллой".

По словам Ларедо, война с на севере будет существенно отличаться от войны в Газе: "99% снабжения Израиль получает по морю. Как только будет подбито первое торговое судно, остальные прекратят ходить в Израиль до конца войны".

В связи с этим государство потратило 2 миллиарда шекелей на обеспечение экстренного запаса топлива, кормов для животных, сырья для пищевой промышленности и т.д.

В первый день войны ХАМАС выпустил по Израилю 2500 ракет. Во время войны на севере темпы ракетных обстрелов будут существенно выше, что приведет к существенному ущербу энергетическим сетям.

Ларедо подчеркнул, что во время войны будет много перебоев с электроснабжением. "С первого дня войны все три газодобывающие платформы будут законсервированы и электростанции перейдут на работу на угле и мазуте. По нашим оценкам, производственные мощности пострадают от ракетных обстрелов и мы потеряем немало гигаватт".

Чтобы уменьшить ущерб, в последние месяца Израильская электрическая компания вложила 180 миллионов шекелей в строительство пассивной защиты для электростанций. Ведутся работы и по защите подстанций и трансформаторных установок.

В РАХЕЛ учитывают и возможность беспорядков внутри страны, в результате которых из-за повреждения столбов ЛЭП пострадает сеть электроснабжения.

При этому Израиля на данный момент нет внешнего источника электричества: "Если Украина получала электричество от Германии и Молдовы, у нас таких соседей нет".

По основному сценарию, будут два случая полного отключения электроснабжения по всей стране, около десятка окружных и сотни локальных. При этом в некоторых местах электричества может не быть месяцами.