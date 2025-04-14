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Экономика

Аргентина получит 42 млрд долларов кредитов в обмен на валютную либерализацию

Курсы валют
Аргентина
время публикации: 14 апреля 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 22:01
Аргентина получит 42 млрд долларов кредитов в обмен на валютную либерализацию
AP Photo/Natacha Pisarenko

Правительство Аргентины согласовало получение иностранных займов на общую сумму 42 миллиарда долларов в обмен на переход от жесткого контроля над национальной валютой на механизм валютного коридора.

20 миллиардов даст Международный валютный фонд, 12 миллиардов – Всемирный банк и 10 миллиардов – Панамериканский банк развития (эта сумма пойдет на инвестиции в инфраструктуры.

Этот механизм позволяет центральному банку вмешиваться в валютные торги в случае колебаний курса, превышающих установленные пределы коридора. Подобный коридор был установлен в Израиле в начале 1990-х годов в процессе перехода от жесткого контроля шекеля к свободной конвертации.

Стартовая позиция – 1000-1400 песо за доллар. Каждый месяц пределы коридора будут расширяться на 2% (1% вверх и 1% вниз). Полученные средства, будут направлены на сдерживание колебаний курса песо в пределах коридора.

Ослабление контроля за курсом песо призвано поддержать аргентинский экспорт и увеличить объем внешних инвестиций в аргентинскую экономику. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе оно может привести к новому скачку инфляции.

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