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Экономика

ЕС увеличит помощь Рамалле на 1,6 млрд евро, но с условием

Европейский Союз
Палестинская администрация
время публикации: 14 апреля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 09:43
ЕС увеличит помощь Рамалле на 1,6 млрд евро, но с условием
AP Photo/Yves Logghe

Европейский комиссар по Средиземноморскому региону Дубравка Шуица объявила, что ЕС увеличит помощь, оказываемую Палестинской автономии, на 1,6 млрд евро за три года.

Вместе с тем, Шуица подчеркнула, что увеличение финансирования будет идти параллельно проведению реформ в Палестинской национальной администрации.

"Мы хотим, чтобы они реформировали себя, поскольку иначе у них не будет достаточно сил и авторитета, чтобы вести диалог, причем не только с нами, но и с Израилем", - заявила она.

ЕС является крупнейшим донором Палестинской автономии. За последние 12 лет Европа выделяла Рамалле в среднем 400 миллионов евро в год.

Экономика
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