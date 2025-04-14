ЕС увеличит помощь Рамалле на 1,6 млрд евро, но с условием

Европейский комиссар по Средиземноморскому региону Дубравка Шуица объявила, что ЕС увеличит помощь, оказываемую Палестинской автономии, на 1,6 млрд евро за три года.

Вместе с тем, Шуица подчеркнула, что увеличение финансирования будет идти параллельно проведению реформ в Палестинской национальной администрации.

"Мы хотим, чтобы они реформировали себя, поскольку иначе у них не будет достаточно сил и авторитета, чтобы вести диалог, причем не только с нами, но и с Израилем", - заявила она.

ЕС является крупнейшим донором Палестинской автономии. За последние 12 лет Европа выделяла Рамалле в среднем 400 миллионов евро в год.