Минфин: застройщики вводят Налоговое управление в заблуждение

Проверка министерства финансов установила, что многие застройщики не указывают в своей отчетности для Налогового управления информацию о мероприятиях по льготному финансированию своих проектов.

Особенно масштабно это явление в районе Иерусалима и в Северном округе.

В Министерстве финансов подчеркнули, что обратились в Налоговое управление и что инспекторы по налогообложению недвижимости в различных офисах будут акцентировать внимание на важности достоверной отчетности со стороны застройщиков.

Напомним, что в последние месяцы имела место большая разница в данных ЦСБ, Банка Израиля и министерства финансов по поводу льгот, предоставляемых застройщиками покупателям при подписании сделки. Поэтому оценки различных структур по поводу риска этого явления для стабильности банковской системы сильно расходились.

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