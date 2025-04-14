x
14 апреля 2025
|
последняя новость: 10:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2025
|
14 апреля 2025
|
последняя новость: 10:10
14 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин: застройщики вводят Налоговое управление в заблуждение

Недвижимость
Минфин
время публикации: 14 апреля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 09:14
Минфин: застройщики вводят Налоговое управление в заблуждение
Flash90. Фото: Н.Фентон

Проверка министерства финансов установила, что многие застройщики не указывают в своей отчетности для Налогового управления информацию о мероприятиях по льготному финансированию своих проектов.

Особенно масштабно это явление в районе Иерусалима и в Северном округе.

В Министерстве финансов подчеркнули, что обратились в Налоговое управление и что инспекторы по налогообложению недвижимости в различных офисах будут акцентировать внимание на важности достоверной отчетности со стороны застройщиков.

Напомним, что в последние месяцы имела место большая разница в данных ЦСБ, Банка Израиля и министерства финансов по поводу льгот, предоставляемых застройщиками покупателям при подписании сделки. Поэтому оценки различных структур по поводу риска этого явления для стабильности банковской системы сильно расходились.

ned

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 марта 2025

Банк Израиля ограничивает финансирование специальных предложений застройщиков