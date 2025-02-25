Арабские инициативы о будущем Газы: единства нет, у ХАМАСа свои планы

Посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф возвращается на этой неделе в регион. Его цель – продолжить реализацию сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в той или иной форме. На этом фоне неизбежно продолжение дискуссии о будущем Газы. Планируется, что на следующей неделе на саммите в Каире арабские страны представят свою альтернативу идеям Трампа о переселении жителей Газы. В основе арабских предложений – план Египта, однако похоже, что к нему есть много вопросов, в том числе и у некоторых региональных игроков, и у Палестинской администрации в Рамалле.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Виткофф снова едет на Ближний Восток

"Мы должны добиться продления первой фазы. Я поеду в регион на этой неделе, возможно, в среду, чтобы договориться об этом, и мы надеемся, что у нас будет достаточно времени, чтобы начать вторую фазу и завершить ее, а также освободить больше заложников", – сказал посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в интервью американскому каналу CNN. Планируется, что он посетит Египет, Катар, Израиль, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

На повестке дня не только судьба сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, но и в целом будущее сектора Газы. Без понимания того, кто будет отвечать за все происходящее в Газе – от вопросов восстановления до безопасности – бессмысленно говорить о продолжении сделки, которая в конечном итоге должна завершиться не только возвращением всех израильских заложников, но и, как рассчитывает ХАМАС, полным уходом Израиля из Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неизменно подчеркивает, что ХАМАС не должен оставаться у власти в Газе. Не согласен он и на присутствие там Палестинской администрации (ПА). США солидарны с Израилем в том, что касается ХАМАСа, про ПА речь не шла. По всей видимости, Вашингтон занял выжидательную позицию.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации предложил переселить жителей Газы в Египет, Иорданию и другие места. Однако после того, как арабские страны категорически отказались от участия в проекте Трампа, президент США заявил, что не намерен навязывать свое предложение, а будет лишь рекомендовать его.

Некоторые арабские СМИ восприняли это как "отступление Трампа". Подчеркивается, что заявление президента США прозвучало накануне запланированного на 4 марта "чрезвычайного арабского саммита", на котором будет обсуждаться план восстановления Газы без выселения жителей, т.е. альтернатива идеям Трампа. Собственно, во многом этого и добивались в Вашингтоне – услышать, что же планируют делать арабские страны.

Египетский план

На саммите в Каире в центре дискуссии будет трехэтапный план по реконструкции Газы, разработанный Египтом. Его детали уже появились в СМИ. Сами работы по восстановлению, согласно египетскому видению, будут проходить в два этапа, третий же этап касается "запуска политического процесса по реализации решения о двух государствах".

Предполагается, восстановление Газы займет от трех до пяти лет (американцы говорили о 15 годах). Первоначальную сумму в размере $20 млрд должны дать арабские страны, в первую очередь монархии Персидского залива. Затем должна быть проведена международная донорская конференция, в ходе которой будут собраны остальные средства. Сколько всего понадобится денег для восстановления сектора, неизвестно. Звучат разные цифры. Согласно последним оценкам, речь идет примерно о $53 млрд. До этого назывались большие суммы – от 80 до 100 миллиардов долларов США.

Каир подчеркивает, что восстановление Газы возможно без выселения оттуда жителей. Египет предлагает создать три "безопасные зоны", где палестинцы смогут жить на начальном этапе в караванах и получать гуманитарную помощь, пока египетские и международные строительные компании будут заниматься расчисткой завалов и восстановлением инфраструктуры на остальной территории сектора, при этом десятки тысяч палестинцев смогут получить работу. Египет также рассчитывает, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) продолжит свою работу в Газе, несмотря на то, что Израиль порвал все связи с этой структурой, обвинив ее в пособничестве террористам.

На этом этапе у арабских стран нет разногласий, хотя вопрос – кто и сколько денег готов дать – еще не решен. Однако они едины в таких вопросах как отказ от переселения жителей Газы и необходимости создания палестинского государства. Все это устраивает и Палестинскую администрацию в Рамалле, и ХАМАС. Но дальше начинаются проблемы, связанные с управлением сектором и обеспечением там безопасности. Арабские страны отправлять свои вооруженные силы в Газу не хотят – по крайней мере, пока нет ясности в вопросе "создания палестинского государства". Палестинские власти и ХАМАС также не раз высказывались против внешнего вмешательства в их дела.

Пока же Каир призывает к созданию палестинской полиции, состоящей из тех, кто служил в ее рядах в Газе до 2007 года, когда власть в секторе захватил ХАМАС (сколько в Газе осталось таких "ветеранов" и многие ли из них пригодны для службы, непонятно). Одновременно Египет и западные страны готовы обучить новых сотрудников полиции. Предполагается и проверка всех, кто собирается служить в полиции, чтобы туда не попали лица, связанные с вооруженными группировками в Газе, что в целом проблематично.

Что касается оружия ХАМАСа и других группировок в Газе, то Каир постарался угодить всем. Согласно источникам катарского сайта "Аль-Араби аль-Джадид", план включает создание складов оружия под надзором как Египта, так и Европы, без полного разоружения палестинских группировок. Каир предлагает создать комитет для разрешения любых споров или нарушений со стороны местных сил безопасности или вооруженных группировок. Египетский план также не исключает продолжение работы в секторе Газы американской частной военной компании. Ей отводится контроль за тремя точками, где граница Газы напрямую подходит к израильским населенным пунктам.

У арабов нет согласия

В то же время "Аль-Араби аль-Джадид" отмечает, что египетский план вызвал критику нескольких государств Персидского залива. О ком идет речь, неясно. Вероятно, это ОАЭ и Саудовская Аравия. Отмечалось, что египетский план гарантирует, что "вооруженное сопротивление" продолжит влиять на ситуацию в Газе и раздражать Израиль, что ставит под угрозу любые планы инвестиций в восстановление сектора.

О том, что среди арабских стран пока нет консенсуса, свидетельствуют и итоги мини-саммита в Эр-Рияде, где присутствовали первые лица практических всех аравийских монархий, кроме Омана, а также президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II. Почему представитель Маската не приехал в Эр-Рияд, неизвестно. После встречи также не было опубликовано и итогового заявления, да и в целом ее постарались представить всего лишь как консультации перед саммитом в Каире в марте.

В прессу просочилась информация о разногласиях Египта и других арабских стран с Палестинской администрацией, в том числе ее главой Махмудом Аббасом. Согласно источникам "Аль-Араби аль-Джадид", потенциальные страны-доноры отказываются предоставить ПА прямое управление средствами, которые планируется выделить на восстановление Газы. Доноры обоснованно опасаются нецелевого использования средств. В Каире также полагают, что у ПА нет достаточного числа проверенных административных кадров на местах, необходимых для управления Газой.

По информации источников "Аль-Араби аль-Джадид", Каир сам планирует играть основную роль в процессах восстановления и управления Газой. Речь идет о формировании технического комитета, который будет подчинен Египту и находиться под международным контролем. Египетское видение также включает отбор местных кадров, которые будут проходить тщательный отбор и проверку в координации с Израилем. Это касается как сотрудников, занятых как в административной сфере, так и в службах безопасности.

В то же время Махмуд Аббас отвергает любую формулу, согласно которой ПА не сможет получить прямого контроля над Газой. Ожидается, что на саммите в Каире Аббас представит свое видение будущего сектора Газы. Из того, что уже появилось в СМИ, все стандартно. ПА готова взять на себя ответственность за Газу, включая контроль над всеми КПП. Предполагается, что работа КПП будет осуществляться в сотрудничестве с Египтом и Европейским союзом. ПА также считает необходимым продолжение работы в Газе UNRWA и параллельно намерена сотрудничать с Каиром и ООН в подготовке международной донорской конференции. План также направлен на "выполнение резолюций международного сообщества и Арабской мирной инициативы путем прекращения израильской оккупации и создания палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". В том числе, речь идет о необходимости ускорить проведение международной мирной конференции под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции. Предполагается и проведение через год президентских и парламентских выборов, а также требуемых от ПА административных реформ.

При этом ранее ПА неоднократно отвергала все идеи Каира по созданию комитета по управлению Газой. Комитет должен был состоять из технократов, формально не связанных с той или иной партией, но список кандидатов должен был быть приемлем для всех палестинских политических сил, в первую очередь для ФАТХа и ХАМАСа. Однако ФАТХ и Махмуд Аббас, который возглавляет это движение, как и ПА, отказались от предложений Египта из опасений, что ХАМАС все равно сохранит за собой рычаги управления Газой, даже если формально отойдет в тень.

Планы ХАМАСа

Представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кану сообщил саудовскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что они проинформировали посредников в Египте и Катаре о своем одобрении любого предложения, которое позволит управлять Газой без их участия в административных органах. Понимая, что никто не даст им денег на восстановление Газы, ХАМАС готов согласиться и на создание комитета-технократов, и на возвращение ПА в сектор. ХАМАСу также даже проще – ответственность перед населением будет не на них, они останутся в стороне, позволив ПА утонуть в неизбежной критике за все предстоящие проблемы, связанные с восстановлением сектора. ХАМАС рассчитывает остаться "чистым".

При этом у членов ХАМАСа неизменно вызывают критику призывы о том, что они должны "покинуть сцену" в Газе. Об этом, в частности, недавно упомянул замгенсека "Лиги арабских государств" Хусам Заки. У его слов было много трактовок – от отказа от власти до ухода из Газы. Но он сам разъяснений не дал. В ХАМАСе в ответ заявили, что и без того проявили достаточно гибкости.

Источники "Аль-Араби аль-Джадид" утверждают, что Каир достиг договоренности с ХАМАСом о том, чтобы они держались подальше от всех аспектов гражданского управления в Газе, включая вопросы безопасности. Однако ХАМАС подчеркивает, что все, что касается оружия палестинских группировок в Газе, не подлежит обсуждению.

Впрочем, если верить The New York Times, у ХАМАСа все же "есть некоторая готовность вести переговоры о будущем оружия группировки в секторе Газы". Утверждается, что это "предположил" в интервью американской газете член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук. Но он сказал всего лишь, что ХАМАС "готов обсуждать любые вопросы" и ушел от конкретики, т.е. никаких сенсаций. Более того, ХАМАС поспешил заявить, NYT выдернула слова Абу Марзука из контекста, и они не соответствуют позиции движения. Это касается как слов об оружии, так и наделавшей шум фразы о том, что "если бы ожидалось, что произойдет то, что произошло, то 7 октября бы не было".

В экспертных кругах не исключают, что и в рядах ХАМАСа нет единства касательно будущего группировки и сектора Газы в целом.

Вопрос – прояснится ли арабская позиция после саммита в Каире или нет, и какой план будет представлен Вашингтону в качестве единой арабской альтернативы идеям Трампа. Не говоря уже о том, примут ли это США и Израиль.