Минфин в последний момент заблокировал покупку китайских вагонов для столичного трамвая

В канун праздника Песах должна была состояться торжественная церемония подписания консорциумом JTrain договора на покупку у китайской компании CRRC трамвайных вагонов на 2 миллиарда долларов для "синей" линии трамвая в Иерусалиме.

Разрешение на подписание сделки должен был выдать главный аудитор минфина Яхели Ротенберг. Однако, как сообщает The Marker, в последний момент выдача разрешения была отменена под давлением политического руководства, и церемония подписания не состоялась.

Издание отмечает, что параллельно израильскому руководству обратился заместитель главы южнокорейского производителя вагонов Hyundai Rotem, сообщивший, что концерн зарезервировал мощности под иерусалимский проект и сможет выполнить заказ в требуемый срок.

Следует отметить, что изначально вагоны должна была поставлять польская компания Pesa, однако она отказалась от участия в проекте после начала войны.

CRRC входит в американский "черный список" китайских компаний, которые в Вашингтоне рассматривают как оборонные государственные.